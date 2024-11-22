Kocaeli'de araç bariyerlere girdi: 2 yaralı

İHA

Saat gece 22.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda Ankara istikameti, Akmeşe kavşağı yakınlarında B.K. idaresindeki 34 GFT 604 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere girdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü B.K ile yolcu O.İ. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk ederken, kısa sürede olay yerine gelen jandarma ise trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.