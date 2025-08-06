Kocaeli'de barajlar alarm veriyor

Kocaeli’nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı kritik seviyelere geriledi. 51,13 milyon metreküp kapasiteli barajda, son ölçümlere göre sadece 22,80 milyon metreküp su kaldı. Haziran ve Temmuz aylarında beklenen yağışların gerçekleşmemesi, su seviyesindeki düşüşü hızlandırdı.

NAMAZGAH BARAJI DA KRİTİK EŞİKLERDE

Kandıra ilçesindeki Namazgah Barajı’nda da benzer bir tablo yaşanıyor. Özellikle kırsal kesimlerin su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 43’e düştü. 22,59 milyon metreküp kapasiteli barajda yalnızca 9,794 milyon metreküp su bulunuyor. Yaz aylarında artan tarımsal sulama ihtiyacı, baraj üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

SAPANCA GÖLÜ'NDE GERİLEME DİKKAT ÇEKİYOR

Yuvacık Barajı'na destek amacıyla zaman zaman takviye sağlanan Sapanca Gölü’nde de su seviyesi ciddi ölçüde azaldı. Normalde 32,20 metre kotunda yaklaşık 1,1 milyar metreküp su tutabilen göl, şu anda 29,80 metre kotuna kadar gerilemiş durumda. Bu düşüşle birlikte göldeki su hacminin yüz milyonlarca metreküp azaldığı tahmin ediliyor. Kıyılardaki çekilme ise yer yer 15-20 metreye ulaştı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte tekneler ve deniz bisikletleri karaya oturdu. Göldeki dramatik manzara, drone ile havadan görüntülendi.

UZMANLARDAN TASARRUF ÇAĞRISI

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) ile çevre mühendisleri, vatandaşları su kullanımında daha duyarlı olmaya çağırdı. Hortumla bahçe sulama, araç yıkama, uzun süreli duş gibi alışkanlıkların terk edilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, mevcut durumun devam etmesi halinde bazı kısıtlamaların gündeme gelebileceği belirtildi.

İKLİM VE NÜFUS BASKISI, SU KAYNAKLARINI ZORLUYOR

Kocaeli’de nüfus artışı, sanayileşme ve iklim değişikliğine bağlı kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskıyı artırıyor. Her yaz tekrar eden düşük doluluk oranları, sürdürülebilir bir su yönetimi stratejisinin aciliyetini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, atık suyun geri kazanımı, alternatif kaynakların devreye alınması ve bireysel su tasarrufu gibi önlemlerin artık kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

YAĞMUR BEKLENTİSİ VAR, AMA YETERSİZ OLABİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Marmara genelinde beklediği sağanak yağışların, kısa vadede barajlara sınırlı katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

"SU SEVİYESİ, GÖZLE GÖRÜLÜR ŞEKİLDE DÜŞÜYOR"

Barajlardaki değişimi yakından izleyen vatandaşlardan Kadir Avlugan, durumun ciddiyetine dikkat çekerek şunları söyledi: