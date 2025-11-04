Kocaeli'de devrilen yonga yüklü tır trafiği aksattı

- Kocaeli Başiskele'de yonga yüklü tır virajı alamayarak devrildi.
- Tırın dorsesindeki yonga yola saçılarak trafiği kapattı.
- Karayolları ekipleri, yolu temizlemek için çalışma başlattı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Ovacık Mahallesi D-130 karayolu Kullar Köprülü Kavşak mevkisi İzmit istikametinde S.A. idaresindeki 41 AIV 106 plakalı yonga yüklü tır, virajı alamayarak devrildi.
EKİPLER YONGA TEMİZLİĞİ BAŞLATTI
Dorsedeki yonga yolun Gölcük yönüne savrularak, yolu trafiğe kapattı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, tırın devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.
Karayolları ekipleri, yola saçılan yongaları temizlemek için çalışma başlattı.