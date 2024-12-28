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DHA

Kocaeli'de doğalgaz patlaması...

Saat 19.00 sıralarında Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen olayda, binanın birinci katındaki dairede şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

14 KİŞİ YARALANDI

Patlamada yaralanan 14 kişi itfaiye ekiplerince binadan çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, üst katlarda oturan bazı apartman sakinleri de binayı saran dumandan etkilendi.

ARAÇLAR DA ZARAR GÖRDÜ

Patlamada yaralananların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, binanın önünde park halinde bulunan araçlar da zarar gördü.

BAZI BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

İlçedeki Osmangazi Mahallesi Termal Sokak’ta meydana gelen gaz sızıntısının ardından sokak üzerindeki çok sayıda bina tahliye edildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

PATLAMA, EKİPLERİN ÇALIŞMA YAPTIĞI SIRADA MEYDANA GELDİĞİ İDDİASI

Öte yandan, Darıca ilçesinde gün içerisinde 14 mahallede doğal gaz kesintisinin yaşandığı ve ekiplerin kesintinin nedenini belirlemek için bölgede çalışma yaptığı sırada patlamanın meydana geldiği ileri sürüldü.