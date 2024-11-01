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Kocaeli'de durdurulan araçtan kaftandan kılıçlara çok sayıda eser çıktı

Kocaeli'de durdurulan araçtan kaftandan kılıçlara çok sayıda eser çıktı Kocaeli'de durdurulan bir araçta, kamalar, kılıçlar, kaftan ve eski döneme ait tabancaların bulunduğu, tarihi olduğu değerlendirilen çok sayıda eser ele geçirildi.