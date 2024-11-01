Kocaeli'de durdurulan araçtan kaftandan kılıçlara çok sayıda eser çıktı

İHA
İl Jandarma Komutanlığı'nın tarihi eser kaçaklığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Dilovası'nda şüpheli bir araç durduruldu.
ÇOK SAYIDA ESER ELE GEÇİRİLDİ
Araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 obje, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, mermer sütün, çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye ve kaftan ele geçirildi.
Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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