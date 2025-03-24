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Kocaeli'de futbol sahası savaş alanına döndü

Kocaeli'de futbol sahası savaş alanına döndü Kocaeli'de amatör futbol maçında saha savaş alanına döndü. 2 ayrı maçta da futbolcular tekme ve yumruklarla kavga ederken yaşanan olayı taraftarlarda dahil oldu.