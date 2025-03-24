Kocaeli'de futbol sahası savaş alanına döndü

İHA
U18 Ligi 1. Küme A Grubu'nda Avni Kalkavan Stadı'nda oynan son hafta mücadelesinde lider Hisareyn ile ikinci Güneşspor karşı karşıya geldi.
TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
Maç sırasında saha, savaş adeta alanına döndü. Futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
Polis ekipleri araya girerek sporcuları zorlukla ayırarak sakinleştirdi.
2. Amatör Lig B Grubu'nda Körfez Esentepe Stadı'nda Körfez Olimpik ile Çubuklubala arasında oynanan maçta da manzara değişmedi.
TARAFTAR FUTBOLCULARI DARBETTİ
Futbolcular arasında küfür sebebiyle sahada yaşanan kavgaya taraftarlarda müdahil oldu.
Taraftar da uçan tekmelerle kavgaya karışarak futbolcuları darbetti. Polisler kavgayı güçlükle ayırdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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