Kocaeli'de genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 3 şüpheli yakalandı

İHA
Kocaeli'de 3 Mayıs tarihinde Deniz Mahallesi Kanarya Sokak'ta "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçu işlendi.
Durumun polise bildirilmesi ile ekipler, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, konuyla alakalı olarak E.K., H.S. ve K.S. isimli 3 şüpheliyi dün yakaladı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheliden E.K. ve K.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken H.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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