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Kocaeli'de iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli'de iki ayrı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde polis ekiplerince yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.