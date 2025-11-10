Kocaeli'de işçileri taşıyan servis devrildi: 8 yaralı

- Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu midibüs devrildi.
- Kazada biri ağır 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kocaeli'de Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde, sürücü ismi öğrenilemeyen 41 P 4570 plakalı işçi servisi ile Eren K. idaresindeki 34 GV 7493 plakalı otomobil aynı istikamette seyrederken çarpıştı.
FABRİKA İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ: 8 YARALI
Meydana gelen kazada fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, serviste bulunan biri ağır toplam 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.