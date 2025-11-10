Abone ol: Google News

Kocaeli'de işçileri taşıyan servis devrildi: 8 yaralı

Gebze ilçesinde işçileri taşıyan midibüs otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 10.11.2025 07:18
  • Kocaeli Gebze'de işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu midibüs devrildi.
  • Kazada biri ağır 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde, sürücü ismi öğrenilemeyen 41 P 4570 plakalı işçi servisi ile Eren K. idaresindeki 34 GV 7493 plakalı otomobil aynı istikamette seyrederken çarpıştı.

Meydana gelen kazada fabrika işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, serviste bulunan biri ağır toplam 8 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

