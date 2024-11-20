Kocaeli'de kontrolden çıkan araç durağa daldı

İHA
Kocaeli İzmit'te 23.30 sıralarında D100 Karayolu eski cezaevi mevkiinde 26 PE 544 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü E.İ.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi, kontrolden çıkarak otobüs durağına daldı.
ŞANS ESERİ DURAKTA YOLCU YOKTU
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü yaralanırken, durakta kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
Kaza sebebiyle D100 Karayolu'nun İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.
Araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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