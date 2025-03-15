Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 2 yaralı

İHA

Kocaeli'de Kartepe ilçesinde saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu üzerinde, S.A. hakimiyetindeki 34 KEA 182 plakalı Volvo marka otomobil, marketin otoparkından çıkmak isterken kontrolden çıktı ve sebze reyonuna girdi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Kazada sürücü S.A. ve araçta bulunan çocuğu hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle markette ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.