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Kocaeli'de metro çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Kocaeli'de metro çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi Kocaeli'de belediye tarafından yapılan metro inşaatı için zemin etüdü kazısında doğalgaz borusunun delinmesi sonucu bölgede doğalgaz kesintisi yaşanıyor.