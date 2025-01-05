Kocaeli'de metro çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

DHA
Kocaeli'de korkutan kaza..
Saat 15.00 sıralarında Körfez ilçesine Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren metro hattı için zemin etüt çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi.
BÖLGEDE DOĞALGAZ KESİLDİ
Delinme nedeniyle meydana gelebilecek bir patlama riskine önlem olarak bölgede doğalgaz hattı kesildi. Yol trafiğe kapandı.
DOĞALGAZ HATTI YENİLENECEK
Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, doğalgaz hattının yenilenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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