Kocaeli'de orman yangını

Kocaeli'de Suludere mevkiindeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ağaçlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için arazözlerle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.

Bölgede, tedbir amacıyla sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.