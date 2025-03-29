Kocaeli'de parktaki tartışmada göğsünden vuruldu

İHA

Kocaeli'de parkta tartışma..

Saat 21.00 sıralarında Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi, Ahmet Lütfü Arat Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda, Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile H.Ş. parkta oturduğu sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu’na 3 el ateş etti.

GÖĞSÜNDEN VURULARAK AĞIR YARALANDI

Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Osmanoğlu, özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.