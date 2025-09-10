Kocaeli'de Polisan'da kimyasal sızıntı

Kocaeli'de Dilovası ilçesinde Diliskelesi mevkiindeki Polisan fabrikasında bulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı.

İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

"YOĞUN BİR SIZINTI SÖZ KONUSUDUR"

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın.vDışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz"