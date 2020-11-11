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    Kocaeli'de sigara içmek yasaklandı

    Yasak, kent genelindeki işlek caddeler, pazar yerleri, otobüs durakları ve sıraya girilmesi gereken yerler gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yerleri kapsıyor.
    • DHA
    • 11.11.2020 - 08:04
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:21
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    Kocaeli'de sigara içmek yasaklandı

    Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; koronavirüs salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin doğru biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla maske kullanımı ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içilmesini engellemek için karar aldı.

    YASAK BUGÜN BAŞLADI

    Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında, 11 Kasım gününden itibaren sigara içilmesi yasaklandı.

    CEZASI VAR

    Yasağa uymayan kişiler hakkında idari para cezası uygulanıp, Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapılacak.

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