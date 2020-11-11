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Kocaeli'de sigara içmek yasaklandı

Kocaeli'de sigara içmek yasaklandı

Yasak, kent genelindeki işlek caddeler, pazar yerleri, otobüs durakları ve sıraya girilmesi gereken yerler gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yerleri kapsıyor.