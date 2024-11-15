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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Fethiye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında akşam saatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Altın fiyatlarının düşmesinin ardından, bölgedeki kuyumcu esnafı, rakiplerinden yaklaşık 150 lira daha uygun fiyatla altın satışına başladı.

KUYUMCU ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Bu haber kısa sürede yayıldı ve kuyumcu dükkanı, müşteri akınına uğradı. Yağmurlu havaya rağmen, vatandaşlar kuyumcu dükkanının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

"ALTINI NEREDEYSE BEDAVAYA VERİYORLAR"

Yağmur altında sırada bekleyen Rıdvan Oğuz, şunları söyledi: