Kocaeli'de yaşlı kadın yangına uykuda yakalandı

İHA

Kocaeli'de saat 04.20 sıralarında Başiskele ilçesi Yeniköy Merkez Mahallesi Hürmetli Sokak'ta bulunan evde tek başına yaşayan 74 yaşındaki A.Ç'nin yatak odasında yangın çıktı.

YAŞLI KADIN KURTARILDI

Yangına uykuda yakalanan kadın, komşular tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

A.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.