Konya, Beyşehir'de tarlada çıkan yangın söndürüldü

Konya'da Beyşehir-Antalya kara yolunun ikinci kilometresindeki bir ekin tarlasında yangın çıktı.

Yangının tarla üzerinden geçen yüksek gerilim hatlarından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, vatandaşlar da bir patlama sesi duydukları yönünde bilgi verdi.

Saman balyalarının olduğu arazide balyaların tutuşması sonucu büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ağaçlık alana sıçradı.

İhbar üzerine adrese itfaiyenin yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile polis ekipleri sevk edildi.

YANGININ SIÇRADIĞI AĞAÇLAR TUTUŞTU

Alevlerin sıçradığı ağaçlar yanmaya başlarken rüzgarın etkisiyle Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat Kampüsü yönüne doğu ilerleyen yangını söndürebilmek için ekipler seferber oldu. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının kampüs yolundan atlayıp diğer arazilere sıçramaması için yoğun bir mücadele veren ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ekipler, daha sonra bölgede soğutma çalışması başlattı.

Yolun karşı tarafından çiftçiler de traktörleriyle geldikleri alanda yangının sıçrama ihtimali üzerine tedbir amacıyla pulluklarla tarlalarında çalışma yaptı.



