Konya'da 15 metre çaplı yeni obruk

AA

Tarlalarda oluşan obruklar hem çiftçiyi hem de bölgede yaşayan halkı rahatsız etmeye devam ediyor.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk meydana geldi.

Kırkışla Mahallesi'nde vatandaşlar, boş arazide obruk oluştuğunu fark edince muhtara bilgi verdi.

OBRUK TEDİRGİN ETTİ

Yaklaşık 13 metre derinliğinde, 15 metre çapındaki obruk, tedirginliğe neden oldu.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Mahallenin muhtarı Atilla Saraç, obruğu fark eden çobanların kendisine ulaştığını belirterek, "Yetkililere bilgi verdim. Bölgeye gelen ekipler inceleme yaptı." dedi.