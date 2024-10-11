Konya'da 291 trafik polisi sertifikalarını aldı

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Geçtiğimiz ay Polis Meslek Eğitim Merkezlerinden mezun olarak Konya’ya ataması gerçekleştirilen 291 Polis Memuru 4 hafta süren ve Sultan Alparslan Bilgehanesi’nde yapılan Temel Trafik ve Kaza İnceleme Eğitimine katıldı.

POLİS ADAYLARI, EĞİTİMLERİNİ BİTİRDİ, SERTİFİKALARINI ALDI

ZedHaber muhabiri Zeki Dursun'un haberine göre; eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet AKBABA, Trafik Denetleme Şube Müdürü Ömür Kuyu ve birim amirleri tarafından sertifikaları verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosuna atanan 133 Polis Memuru kent merkezinde görevlerini icra ederken 158 Polis Memuru Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosuna yerleştirildi.

Artan personel sayısı ile kentteki ana yollar ve kalabalık bölgeler daha da rahatlayacak.