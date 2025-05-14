Konya'da ev yangını: Yaşlı çift hayatını kaybetti

İHA
Konya'da akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde yangın çıktı.
HABER ALAMADILAR
Ahmet Başal (75) ile eşi Fatma Başal'ın (61) yaşadığı eve gelen yakınları yaşlı çiftten bir süre haber alamadı.
Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı çiftin bulunduğu evin camını kırarak içeriye girdi.
YAŞLI ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ
Evde meydana gelen küçük çaplı yangının oluşturduğu dumandan etkilenen yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış