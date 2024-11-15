Konya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İHA

Konya'da akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Başarakavak Mahallesi Derbent ilçesi yolu üzerinde, Konya'dan Derbent ilçesi istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 RK 091 plakalı otomobil ile karşı yönden seyir halinde olan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE 2 KİŞİ CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada otomobillerde bulunan Hüseyin Şimşek ile Muhammet Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 3 kişiye ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.