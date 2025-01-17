Konya'da motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

İHA
Konya’nın Ereğli ilçesinde saat 20.00 sıralarında Toros Mahallesi Fen Lisesi civarında, E.S. (58) idaresindeki 42 YG 682 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak park halindeki bir otomobile çarptı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı E.S. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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