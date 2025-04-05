Konya’da otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 6 yaralı

İHA

Konya’da Beyşehir ilçesinde Mevlana Caddesi üzerinde, Otogar istikametine seyir halinde olan Ü.B.’nin kullandığı 07 JS 471 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

6 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Kaza sonrası ağaç kırılarak refüj üzerine düşerken, şans eseri bu esnada yaralanan olmadı.

Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisindeki 5 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.