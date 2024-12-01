Konya'da pikap tıra arkadan çarptı: 2 yaralı

İHA

Konya'da Karapınar - Konya Kara yolundaki Gaziosman Paşa Mahallesi Kavşağı'nda, İ.K. yönetimindeki 42 AVF 066 plakalı pikap, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 63 M 2714 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, sürücü ile yanında bulunan H.K. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları uzun uğraşlar sonunda kurtardı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.