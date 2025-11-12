Konya’nın meşhur etliekmeğinde hile: İki lokanta ifşa edildi Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların yer aldığı güncel listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede Konya’da faaliyet gösteren iki etliekmekçi de yer aldı.

Göster Hızlı Özet Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa ettiği listede Konya'daki iki etliekmekçiyi belirledi.

Konyalılar Etliekmek Salonu ve Hakan Etliekmek Restoranı, etliekmek iç harcında kanatlı eti kullanmakla suçlanıyor.

Bakanlık, tüketicilere güvenilir gıda için etiket kontrolü yapmalarını önerirken denetimlerin süreceğini belirtti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların yer aldığı güncel listeyi yayımladı. Açıklanan listede Konya'dan üç işletme yer aldı. Denetimler sonucunda, Seydişehir ilçesinde faaliyet gösteren Konyalılar Etliekmek Salonu ile Karatay ilçesindeki Hakan Etliekmek Restoranı'nın, etliekmek iç harcında kanatlı eti kullandıkları belirlendi. Ayrıca Karatay ilçesinde üretim yapan Sucuk Pala markasına ait dana sucuklarda da sakatat tespiti yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü, tüketicilerin güvenilir gıda için etiket bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi. İşte Konya'daki hileli ürünlerin listesi

