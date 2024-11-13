Küçükçekmece Menekşe Deresi'nde bulunan cesedin kimliği belli oldu

İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresi'nde denize açılan balıkçılar derede bir ceset bulmuştu.

DEREDE CESET BULUNDU

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş ve yapılan incelemede şahsın öldüğü belirlenmişti. Olay yerine sevk edilen dalgıç polisler ekipleri tarafından çıkarılan ceset üzerinde inceleme yapıldı.

3 GÜN ÖNCE KAYBOLAN KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kıza ait olduğu üzerinde duruldu.

İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti.

Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.