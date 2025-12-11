Kuralık riski büyüyor! Her gün sular kesilecek: İşte kesinti yapılacak ilçeler…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir’de beklenen yağışların gecikmesi, kentin su rezervlerinde ciddi bir düşüşe yol açtı.

Barajlardaki doluluk oranlarının hızla gerilemesi, kent genelinde kuralık riskini tehlikeli boyutlara taşıdı.

İZSU, kentte etkisini artıran kuraklık tehlikesi nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni bir düzenlemeye gitti.

Bazı ilçelerde her gün belirli saatlerde su kesintisi uygulanacak. Peki, hangi ilçeler etkilenecek?

13 İLÇEDE HER GECE SU YOK

İZSU’nun kuraklık tedbirleri kapsamında güncellediği su kesintisi programı, İzmir’de geniş bir bölgeyi etkileyecek.

Yapılan açıklamaya göre kentte su kaynaklarının korunması amacıyla Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gece planlı kesinti uygulanacak.

Yeni programa göre bu ilçelerde 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.