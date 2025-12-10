Hong Kong’daki facia, İstanbul'da yüksek katlı binalarda yangın güvenliğini gündeme taşıdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hong Kong’da yüksek katlı blokların bulunduğu bir site kompleksinde çıkan büyük yangında 156 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi kayboldu. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alınırken kentte üç günlük yas ilan edildi. Bu facia, son 20 yılda İstanbul’da hızla yükselen yüksek katlı binaların güvenliğini de tartışmaya açtı.

"YANGIN GÜVENLİĞİ BÜTÜNCÜL BİR SİSTEMDİR"

Yangın Güvenliği Uzmanı Levent Yasa, yüksek binaların güvenlik sistemlerinin tek bir unsura bağlı olmadığını vurguladı.

Yasa, “Yangından korunma bir bütündür. Sistemlerden biri eksik ya da çalışmaz durumdaysa tüm güvenlik zinciri bozulur. Tüm korunum sistemlerinin standartlara uygun şekilde kurulması ve sürdürülebilir olması gerekir” dedi.

TASARIM AŞAMASINDA BAŞLAYAN GÜVENLİK

Yasa, bir binadaki yangın güvenliğinin daha tasarım aşamasında şekillendiğini belirterek şunları söyledi:

Kaçış yolları ve merdivenleri

Sprinkler ve yangın söndürme sistemleri

Duman tahliye düzenekleri

Acil yönlendirme ve aydınlatmalar

Bu unsurların herhangi biri eksikse yangın sırasında kontrol tamamen kaybedilebilir. Yüksek binalarda teknik alanların, jeneratör ve kazan dairelerinin de standartlara uygun işletilmesi gerekiyor.

"50,5 METRE ÜZERİNDEKİ BİNALARDA İKİ KAPALI KAÇIŞ KOVANI ZORUNLU"

Yasa, yüksek binalarda kaçışın en kritik nokta olduğunu vurgulayarak, “Standartlara uygun kaçış merdiveni tasarlanmadığında ölümler kaçınılmaz oluyor. Özellikle 50–50,5 metre üzerindeki yapılarda iki kapalı kaçış kovanı bulunmalı. Bunlardan biri mutlaka basınçlandırılmalı ki duman merdiven boşluğuna girmesin” ifadelerini kullandı.

KAÇIŞ ALANLARI DEPO OLARAK KULLANILIYOR

Yasa, binalarda sık yapılan hatalara da dikkat çekti:

Kaçış hollerinin depo alanına çevrilmesi

Kapıların havalandırma amacıyla açık bırakılması

Sistemde oluşan arızaların maliyet nedeniyle giderilmemesi

"Bu alanlara bırakılan eşyalar hem çok hızlı tutuşuyor hem de kaçışı engelliyor. Kapıların kilitlenmesi veya önü kapatılan kaçış yolları büyük faciaya davetiye çıkarıyor."

"YANGINLARDA EN BÜYÜK TEHLİKE DUMAN"

Yangınlarda ölümlerin çoğunun dumandan kaynaklandığını hatırlatan Yasa, basınçlandırma sistemleri ve kaçış yollarının sürekli işler durumda olması gerektiğini vurguladı:

"İnsanlar önce dumandan zehirlenir, ardından bilincini kaybeder. Kaçış yollarının kesinlikle kapatılmaması hayati önem taşıyor."

"TATBİKAT ZORUNLU, AMA ÇOĞU BİNADA YAPILMIYOR"

Yasa, yönetmeliğe göre içinde 200’den fazla kişinin yaşadığı binalarda yılda en az bir kez acil durum tatbikatı yapılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı:

"Tatbikatları bina yönetimleri ve sahipleri yaptırmakla yükümlü. Ancak birçok sitede uygulanmıyor. Tatbikat yapılmazsa insanlar nasıl tahliye olacaklarını bilmiyor."

"YANGIN EĞİTİMİ ANAOKULU ÇAĞINDA BAŞLAMALI"

Yasa, yangın bilincinin eğitimle gelişeceğini belirterek, “Yangın eğitimlerinin anaokulu seviyesinden itibaren müfredata girmesi gerekiyor. Gerçeğe yakın tatbikatlarda profesyonel ekiplere ihtiyaç var ancak konut tipi binalarda bu eğitimler çok kontrollü yapılmalı” diye konuştu.

2026'DA YÖNETMELİK DEĞİŞİYOR

Yasa, 2026 yılında Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’in yenileneceğini hatırlatarak, “Yeni yönetmelikle denetimler sıkılaşacak. Sitelerde tatbikat ve eğitimler daha düzenli yapılacak. Bu durum ülkemiz için olumlu bir adım” dedi.