Turizm Bakanı'ndan Kurban Bayramı tatiline ilişkin önemli açıklama

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Ersoy burada basın mensuplarının yönelttiği gündeme dair soruları yanıtladı.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Milyonların merakla beklediği "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Ersoy, "Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz." diye cevapladı.

"YABANCI TURİSTE E-NABIZ GELİYOR"

Ersoy, Türkiye'nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, "Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var." dedi.

Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını belirtti.

"MÜZELERDE DNA KODLU GÜVENLİK DÖNEMİ"

Bazı müzelerdeki eserlerin çalındığı ya da değiştirildiği yolundaki haberlere de değinen Bakan Ersoy, "Çalışmaya beş yıldır devam ediyoruz. DNA kodlu özel mühürlerimiz var. Bütün müzelerimizdeki eserlere o mührü, DNA kodunu yerleştiriyoruz. Sergilediklerimiz bitti, depolara geçtik. Bu da eserlerin kopyalanmasının önüne geçiyor." dedi.

Müze müdürleri değişirken, devir-teslim sırasında sahteciliğin artık mümkün olmadığını anlatan Ersoy, "Orijinaliyle sahtenin değiştirilme şansı yok. Hemen alarm veriyor. O teknolojiyi biz getirdik. Dünyada da öncü kuruluşlardan biriyiz." diye konuştu.