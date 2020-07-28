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    Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz

    Kurban Bayramı nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyollar, köprü geçişleri ve toplu ulaşım ücretsiz olacak.
    • AA
    • 28.07.2020 - 07:30
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    Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz

    Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    PERŞEMBE GECE YARISI BAŞLIYOR

    Kurban Bayramı tatili nedeniyle, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından, 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

    TOPLU TAŞIMA DA ÜCRETSİZ

    Aynı şekilde, belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden, 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından, 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak.

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