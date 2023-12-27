Kütahya'da 10 gündür aranan genç su deposunda çıplak bulundu Kütahya'da 10 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki S.Ç., kullanılmayan ve boş haldeki su deposunda çıplak halde bulundu. İtfaiye ekiplerince mahsur kaldığı su deposundan çıkarılan S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından hırsızlık suçlamasıyla arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

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DHA

Kütahya'da sıra dışı bir kayıp vakası yaşandı..

Evliya Çelebi Mahallesi’nde belediyeye ait eski su deposunda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.

Depoda çıplak bulundu

Su deposuna giden ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte S.Ç. isimli erkeği çıplak halde buldu. Halatla depodan çıkarılan S.Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemede hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen S.Ç.’nin, 10 gündür de kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

Hırsızlık suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı, gözaltına alındı

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından hakkındaki hırsızlık suçlamasına ilişkin yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Soruşturma sürüyor

S.Ç.'nin çıplak şekilde su deposunda bulunmasıyla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)