Kütahya'da sıra dışı bir kayıp vakası yaşandı..
Evliya Çelebi Mahallesi’nde belediyeye ait eski su deposunda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti.
Depoda çıplak bulundu
Su deposuna giden ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte S.Ç. isimli erkeği çıplak halde buldu. Halatla depodan çıkarılan S.Ç., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemede hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen S.Ç.’nin, 10 gündür de kayıp olarak arandığı anlaşıldı.
Hırsızlık suçlamasıyla arandığı ortaya çıktı, gözaltına alındı
Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından hakkındaki hırsızlık suçlamasına ilişkin yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor
S.Ç.'nin çıplak şekilde su deposunda bulunmasıyla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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