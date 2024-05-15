Kütahya'da 15 yaşındaki çocuk babasından gizlice aldığı aracıyla kaza yaptı Kütahya'da 15 yaşındaki İ.Y. isimli kız çocuğunun, izinsiz aldığı babasına ait hafif ticari araçla çarptığı otomobildeki, 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı.

İHA

Kütahya'da 15 yaşındaki kız çocuğu trafikte dehşet saçtı..

Saat 14.00 sıralarında Akkent Mahallesi Süleyman Efendi Caddesi’nde meydana gelen olayda, İ.Y. isimli kız çocuğu, babasından habersiz aldığı 43 AAE 609 plakalı hafif ticari araçla, B.S.D. idaresindeki 43 ACL 236 plakalı otomobile çarptı.

3 kişi yaralandı

Savrulup kaldırıma çıkan otomobildeki 61 yaşındaki Emine Kaymak, 40 yaşındaki Şükriye Demirdaş ve 9 yaşındaki Rümeysa Asiye Demirdaş yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ehliyetsiz araç sürmekten 12 bin lira ceza kesildi

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen İ.Y.’ye ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 12 bin lira ceza kesildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)