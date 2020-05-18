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    Kütahya'da 5 aylık bebek koronavirüsü yendi

    Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 2 aydır koronavirüs tedavisi gören 5 aylık 5 bebek, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
    • AA
    • 18.05.2020 - 08:36
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    Kütahya'da 5 aylık bebek koronavirüsü yendi

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, tedavi gören hastalardan sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

    İyileşen kişi sayısı her geçen gün giderek artıyor.

    Kütahya'da yaklaşık iki ay önce yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çeken 5 aylık bebek A.S.'yi, ailesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

    Kontrol amacıyla yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu A.S., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

    Kütahya'da 5 aylık bebek koronavirüsü yendi ViDEO

    BEBEK KORONAVİRÜSÜ YENDİ

    Solunum cihazına 45 gün bağlı kalan küçük bebek, yaklaşık iki ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

    Zor süreçte mutlu bir gelişme yaşandığını belirten Doç. Dr. Orhan Özatik, "Bebeğin sağlığına kavuşması, bizim için büyük bir mutluluk ve moral kaynağı oldu." dedi.

    "EN KÜÇÜK HASTA"

    Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özsoy da bebeğin, şimdiye kadarki en küçük koronavirüs hastası olduğunu belirtti.

    Sağlığına kavuşan A.S., sağlık personelinin alkışları eşliğinde annesine verildi.

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