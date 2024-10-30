Kütahya'daki orman yangını kısa sürede söndürüldü

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Balıköy beldesi yakınlarındaki Çaltılı köyü ile Kızılbük köyü arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

HIZLI MÜDAHALE İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 1 hektarlık bir alanı etkileyen yangına, Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Alevler, hızlı çalışma sonucunda büyümeden söndürülerek soğutma çalışmalarına geçildi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.