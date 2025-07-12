Lise kayıt tarihleri 2025: Lise kayıtları ne zaman başlıyor? Hangi belgeler gerekli?

Merkezi sınavla liselere yerleşmek isteyen yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları açıklandı.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından gözler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı lise kayıt takvimine çevrildi.

Anadolu, Fen ve Meslek liseleri için kayıt süreci ve yerleştirme takvimi merakla araştırılıyor.

Peki, lise kayıtları ne zaman başlayacak? Kayıt süreci nasıl işleyecek? Hangi belgeler gerekiyor? İşte tüm detaylar…

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, tercih süreci 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, tercihlerini 24 Temmuz’a kadar yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları ve liselerdeki boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek. Bu tarihin ardından nakil süreci başlayacak.

Yerleştirmeye esas nakil başvurularının birinci ve ikinci aşamaları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak.

Lise kayıtlarının, tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından, Ağustos ayı ortasından sonra başlaması bekleniyor. Kayıt tarihleri MEB tarafından resmen açıklandığında, haberimizin içeriği güncellenecek.

GEREKLİ BELGELER

•Yerleştirme Sonuç Belgesi: Mezun olunan okuldan onaylı.

•Ortaöğretim Öğrenim Belgesi

•Öğrenci Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi: Nüfus cüzdanı kayıt sonrası iade edilecektir.

•Veli Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

•Veli Adına Yerleşim Yeri Adres Belgesi: Nüfus müdürlüklerinden alınacaktır.

•4 veya 6 Adet Vesikalık Fotoğraf.

•Noter Onaylı Vekaletname: