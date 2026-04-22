Zonguldak'ta ATM'de unutulan 13 bin lirayı zabıtaya teslim etti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, örnek bir davranış sergilendi.

ATM’de unutulan yüklü miktardaki parayı bulan bir müzisyen, hiç tereddüt etmeden parayı yetkililere teslim ederek sahibine ulaştırılması için işlem başlattı.

ATM'DE UNUTULAN PARAYI FARK ETTİ

Dr. Vedat Ali Özkan Caddesi üzerindeki bir ATM’de, hesabına para yatıran bir kişi, işlemin tamamlandığını düşünerek bankamatikten ayrıldı ve parayı cihazda unuttu.

ATM’ye gelen müzisyen Göksel Kara, haznede unutulmuş 13 bin 100 lirayı fark etti. Parayı alan Kara, vakit kaybetmeden Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne giderek tutanak karşılığında teslim etti.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN TESLİM ETTİM"

Yaşadığı olayı anlatan Kara, parayı gördüğünde önce şaşırdığını, ardından hiç düşünmeden yetkililere teslim ettiğini söyledi. Davranışının herkes için örnek olmasını istediğini belirtti.

Zabıta ekiplerinin, teslim alınan paranın sahibine ulaştırılması için gerekli işlemleri başlattığı öğrenildi. Olay, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.