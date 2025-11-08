Listede o marka da var: Bakanlık hileli peynir markasını ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bakanlığın son denetimleri kapsamında Muğla’da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği peynirde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Son denetimlerde, Muğla'da faaliyet gösteren Atilla Süt ve Süt Ürünleri firmasına ait tam yağlı lor peynirinde bitkisel yağ tespit edildi.

Ürünün etikette belirtilen içerikle uyuşmaması, firma isminin ifşa edilmesine yol açtı. Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın güvenilir gıdaya ulaşması için yürüttüğü denetimlerde yeni sonuçları kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın güncellediği taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi, gıda sektöründe yine dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Son denetimlerde, Muğla'da üretim yapan bir süt ürünleri firmasına ait peynirde bitkisel yağ tespit edildi. Yapılan laboratuvar analizleri, ürünün etikette belirtilen içerikle uyuşmadığını ortaya çıkardı. İfşa edilen ürün bilgileri şu şekilde: Atilla Süt ve Süt Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. – Tam Yağlı Lor Peyniri (Bitkisel yağ tespiti)

