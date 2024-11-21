Lodos ve yağmurun etkili olduğu İstanbul'da hava trafiğinde son durum

AA

İstanbul'da lodos ve fırtına etkisini göstermeye devam ediyor...

Öğle saatlerinden sonra etkisini artıran lodos ve fırtına vatandaşlara da zorlu anlar yaşatıyor.

Ayrıca, olumsuz hava koşulları hava trafiğini de etkiliyor.

UÇAKLAR PİSTİ PAS GEÇTİ

Özellikle öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı.

Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.

KALKIŞ SEFERLERİNDE GECİKME

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar şu an normale dönerken, olumsuz hava koşulları, İstanbul Havalimanı'nda hava trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.