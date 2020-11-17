LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi kapsamında, 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere litrede 18 kuruş indirim gerçekleşti.
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 09:46
- Güncelleme : 17.11.2020 - 10:18
Benzin fiyatlarında yaşanan 32 kuruşluk büyük indiriminin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.
LPG OTOGAZ LİTRE FİYATINA İNDİRİM
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonlar İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından LPG otogaz'da 18 KRŞ/LT indirim gerçekleştiğini duyurdu.
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi.