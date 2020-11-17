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LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim

LPG fiyatlarında 18 kuruş indirim

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi kapsamında, 17 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere litrede 18 kuruş indirim gerçekleşti.