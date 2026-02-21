Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verdiği bilgiye göre Malatya'da şiddetli bir deprem yaşandı.

4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Pütürge ilçesinde yaşanan depremin büyüklüğü 4,5 olarak verildi.

06.43'de meydana gelen depremin derinliği 9.39 kilometre olarak ölçüldü.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirerek deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."