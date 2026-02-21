Fransa'da kışlada başından vurulan asker öldü

Fransa'da başkent Paris yakınlarındaki kışlada bir asker, arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada başından vurularak yaşamını yitirdi.

Paris Askeri Valisi Loic Mizon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatını kaybeden askerin adını Alexandre Lanckbeen olarak açıkladı.

Paris Savcılığı, olayın 14 Şubat'ta başkent Paris yakınlarındaki Clamart komünündeki Percy Askeri Eğitim Hastanesi'nde meydana geldiğini duyurdu.

4 ASKER GÖZALTINDA

Savcılık açıklamasına göre tesiste alkol tüketimi yasak olmasına rağmen bazı askerler alkol temin ederek akşam boyunca bir etkinlik düzenledi.

Daha sonrasında askerler arasında refleksleri ölçmeye yönelik bir oyun oynandığı ve bu sırada dolu tabancanın ateş almasıyla silahtan çıkan kurşunun Lanckbeen'in başına isabet ettiği kaydedildi.

Hastaneye kaldırılan Lanckbeen'in müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve olayla bağlantılı olarak 4 askerin gözaltına alındığı belirtildi.