İzmir'de tırdan düşen saman balyalarının altında kalan kişi can verdi

İzmir'de park halindeki tırdan üzerine saman balyaları düşen kişi yaşamını yitirdi.
İzmir'in Kiraz ilçesi Karaburç Mahallesi'nde Abdurrahman Avcı, yürüdüğü sırada park halindeki tırın dorsesindeki saman balyaları üzerine düştü.
Saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Avcı, ağır yaralandı.
Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri tır sürücüsü H.K.'yi gözaltına aldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Çevredeki bir güvenlik kamerası olay anını kaydetti.
Görüntülerde Avcı'nın yol kenarında yürüdüğü sırada yanından geçen tırdaki balyaların üzerine düşmesi ve balyaların altında kalması yer aldı.
