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Malatya'da altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı

Yeşilyurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen doğalgaz patlaması, çevrede büyük paniğe nede oldu.

İHA İHA
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi üzerinde, büyük bir patlama meydana geldi.

Bölgede kazı çalışması yapan iş makinesi, yer altındaki doğalgaz borusuna zarar verdi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI 

Gaz akışı ile birlikte çevrede büyük panik yaşandı.

Mahallede yaşayan bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak gelişmeleri endişeyle takip etti.

GAZ AKIŞI KESİLDİ 

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edilirken güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ekipler, gaz akışını yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kesmeyi başardı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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