Malatya’da coğrafi işaretli hasadı başladı! Yılda 4-5 kez hasat ediliyor, 3,5 ton ürün veriyor

Malatya’da üreticinin yüzünü güldüren coğrafi işaretli üründe hasat dönemi başladı. Kozluk Çayı Vadisi’nde Arapgir mor reyhanı yetiştiren üretici için hasat mesaisi başladı.

Yılda ortalama 4-5 kez hasat veren mor reyhanda üçüncü hasat gerçekleşirken verimin iyi olması üreticinin yüzünü güldürüyor.

Coğrafi işaret almasının ardından bölgede 100 çiftçi tarafından üretilmeye başlanan mor reyhan, verimiyle de dikkat çekiyor.

DEKARDA 3-3,5 TON YAŞ REYHAN TOPLANIYOR

Yılda 4-5 hasat imkanı veren mor reyhanın üretimi 350-400 dekar alanda gerçekleşirken dekarda 3-3,5 ton yaş reyhan alınması üreticiyi memnun ediyor.

Yalnızca yaş haliyle değil aynı zamanda, Arapgir mor reyhanının çay, baharat, reçel ve şerbetinin yapılıyor. Bu ürünler ise yalnızca Türkiye’de değil aynı zamanda Almanya, Hollanda ve Japonya’ya ihraç ediliyor.