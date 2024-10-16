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İHA

Malatya’nın Kale ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem, kentin birçok ilçesinde de etkili şekilde hissedildi.

Kimilerinin iş yerinde, kimilerinin okulda, kimilerinin ise evinde yakalandığı depremde vatandaşlar büyük panik yaşadı..

ÖĞRENCİSİNİ KUCAĞINA ALARAK DIŞARI ÇIKARDI

Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik de deprem anında korkuya kapılan özel gereksinimli öğrencisi A.K.'yı kucağında taşıyarak, güvenli alana tahliye etti.

O anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.