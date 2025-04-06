Malatya'da dondan etkilenen kayısıda hasar tespiti başladı

İHA

Dünyanın kayısı üretim merkezi olarak bilinen Malatya'da, son günlerde etkili olan dolu yağışı kırsal alanlardaki kayısı bahçelerinde ciddi hasara yol açtı. Zararın boyutlarını belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmaları hızla başlatıldı.

EKİPLER, ÇİFTÇİLERİNİN ZARARINI TESPİT EDİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri ekipleri, sahada incelemelere başladı. Yapılan açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı duyuruldu.