Malatya’da feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya’da Akcadağ ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bayramuşağı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç ile 23 BC 278 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

CAN PAZARINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi ve kimlik tespit çalışmaları için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.