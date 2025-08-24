Abone ol: Google News

Malatya’da feci kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Akcadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 01:11

Malatya’da Akcadağ ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bayramuşağı mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç ile 23 BC 278 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

CAN PAZARINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can pazarının yaşandığı kazada sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi ve kimlik tespit çalışmaları için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

