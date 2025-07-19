Malatya'da hırdavat malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın

Malatya-Ankara karayolu üzerinde hırdavat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin her tarafını sardı.

Binada bulunanlar, kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Söndürme çalışmalarına polis TOMA araçları da destek verdi.

Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.